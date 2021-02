Rifiuti nelle marine, la situazione non cambia nonostante le promesse

Nell’attesa delle tanto annunciate telecamere trappola, di maggiori controlli e di un più efficiente servizio di raccolta della spazzatura nelle marine (cassonetti non se ne parla proprio), la situazione lungo la costa manduriana è quella immortalata questa mattina dal solito Francesco Capogrosso, il vigilante manduriano che continua a dare dispiaceri a qualche assessore a cui non piace questa sana passione del cittadino abituato a denunciare le brutture ambientali di ogni genere.

«Il nostro mare tutto d'amare, ma a quanto pare non tutti la pensano così», scrive Capogrosso sulla sua pagina Facebook dove ha pubblicato le foto. «Tranquilli, a San Pietro in Bevagna tutto bene – prosegue con ironia il post -, le telecamere (foto trappole) stanno funzionando e stiamo ottenendo degli ottimi risultati; come potete vedere dalle immagini del nostro bellissimo litorale sembra tutto un altra cosa ora, vero?».

Non nascondendo le responsabilità degli autori di questi “spettacoli”, Capogrosso insiste su quella che potrebbe essere una soluzione che quantomeno limiterebbe il danno. «Gli incivili continuano a scaricare di tutto e in ogni angolo, ma cavolo, i cassonetti? Tre, quattro cassoni per l'indifferenziato e organico, ci vuole tanto a collocarli sul litorale? Secondo me non si vuole, altrimenti le soluzioni ci sono», sostiene il vigilante ambientalista che conclude con altre considerazioni. «Il problema non è tanto l'abbandono di questi sacchi agli angoli ovunque, ma gli animali che rompono le buste per cercare resti di cibo ed il vento che ha riempito le dune di bottiglie di plastica e sacchetti. Così vogliono, così sia», conclude Capogrosso.