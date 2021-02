Sopralluogo del sindaco di Sava al nuovo depuratore: tra qualche mese sarà pronto

Il depuratore consortile a servizio dei due comuni di Manduria e Sava in costruzione in località «Urmo-Belsito Specchiarica», nelle marine manduriane, è quasi pronto. Lo ha annunciato il sindaco di Sava, Dario Iaia, dopo un suo sopralluogo sul cantiere in fase di ultimazione. «L’opera è completa per il 90% e tra qualche mese i i lavori saranno conclusi», ha detto con soddisfazione il primo cittadino nel corso di una diretta Facebook indirizzata ai propri concittadini che non vedono l’ora di poter collegare la propria rete fognate ad un depuratore di cui il loro comune è privo. Iaia, accompagnato dall’ingegnere Erminio Tarquinio, funzionario dell’Acquedotto pugliese e responsabile del progetto, ha visitato il cantiere dove ha potuto constatare lo stato dell’arte ed anche le tecnologie che saranno utilizzate. «L’ingegnere Tarquinio e il direttore dei lavori – spiega il sindaco – mi hanno fatto vedere e spiegato il funzionamento di macchinari di ultimissima generazione con membrane di ultrafiltrazione dei reflui che hanno un costo di circa un milione di euro». Secondo le informazioni avute dal dirigente di Aqp, il depuratore potrebbe entrare in funzione, inizialmente, anche senza condotta di scarico grazie alle trincee drenanti in grado di sopportare la portata prevista nella fase di avvio.

Naturalmente l’ingegnere confida sul buon esito del procedimento in corso davanti al Tar di Bari dove la Regione Puglia ed anche il Comune di Manduria hanno impugnato il diniego del Ministero dell’Ambiente alla richiesta di scaricare al suolo in deroga alla legge che vieta tale soluzione ai depuratori realizzati entro i cinque chilometri dalla costa, obbligandoli a scaricare in mare.

Secondo la tabella di marcia che scandisce i tempi tecnici per la conclusione dell’opera, dopo l’installazione della parte tecnologica, secondo il sindaco di Sava nella fase finale, si passerà a collegare il vecchio depuratore di Manduria con il nuovo. Sempre che, anche in questo caso, lo stesso Tar di Bari non accolga il ricorso presentato da alcuni proprietari dei terreni (tutti cittadini di Avetrana) che si oppongono all’attraversamento della condotta nei loro beni.

Allo stato delle cose, comunque, il depuratore è ancora privo di un progetto validato di scarico emergenziale che entra in funzione nei casi di troppo pieno o di guasti a monte dell’opera. La soluzione prospettata da Regione Puglia e Aqp prevede lo sfogo nel bacino Arneo di Torre Colimena che è collegato direttamente nel mare dell’omonima località balneare appartenente al comune di Manduria ma abitata nella stragrande maggioranza da cittadini di Avetrana i quali si sentono doppiamente danneggiati per l'individuazione della sede del depuratore. L’impianto, infatti, ricade proprio sul confine territoriale dei comuni di Manduria e Avetrana, ad un centinaio di metri dalla zona residenziale «Urmo-Belsito» che è di quest’ultimo comune. Da qui nascono anche i rancori tra le due comunità vicine. Gli avetranesi che non hanno mai digerito il «regalo» dei vicini manduriani, accusano i manduriani di non aver fatto abbastanza perché si trovasse un sito alternativo più distante dalla loro unica zona turistica e dal mare. E se i cittadini della città Messapica sonnecchiano, quelli di Sava spingono da anni per la conclusione dell'infrastruttura.

Nazareno Dinoi