Spazzatura ovunque, nervosismi dalla Sice e l’assessora pubblicizza la pagina Facebook Gial Plast

Diventano sempre più numerose le segnalazioni di disservizi nella raccolta dei rifiuti ad opera della Gial Plast, la nuova impresa che da un mese ha preso in carico il servizio al posto della Igeco. Da più punti della città di Manduria arrivano proteste di mancato ritiro o di ritardi nella raccolta della spazzatura.



I punti più critici sono quelli dove ci concentrano i nuclei familiari come i pluri condomini. È il caso della Sice, ad esempio, dove la sopportazione dei residenti è arrivata al capolinea. Basta farsi un giro all’interno del complesso residenziale per rendersi conto che le cose non vanno come dovrebbero: bidoncini dell’indifferenziata depositati la sera prima e ancora pieni sino a quasi mezzogiorno o peggio ancora buste di immondizia ammassate agli angoli o sparsi tutti intorno dal vento. Sinora inutili tutte le segnalazioni degli inquilini fatte arrivare agli uffici preposti del comune. Dal palazzo di città ci si limita a segnalare l’apertura della pagina ufficiale Facebook della Gial Plast.



«La pagina vuole essere un utile servizio informativo per la cittadinanza, poiché è completa di tutte le informazioni di interesse», scrive l’assessora all’ecologia, Ketty Perrone che invita la cittadinanza ad utilizzarla «per chiedere informazioni, fare segnalazioni o concordare il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti». La pagina Facebook, fa sapere l’assessora, si chiama “Manduria Ecologia”.