Manduria - Emergenza Covid 19: comunicazione pagamento pensioni per i mesi di marzo e aprile

Da circolare ricevuta dal Condirettore di Poste Italiane, l’Amministrazione Comunale rende noto alla cittadinanza che come per il mese di febbraio, anche per i mesi di Marzo e Aprile gli uffici postali procederanno all’erogazione anticipata dei ratei pensionistici a partire dal 23 febbraio e fino al 1° Marzo e dal 26 Marzo al fino al 1° Aprile 2021, al fine di rendere più agevole, nell’attuale contesto di emergenza pandemica, la riscossione per tutti i pensionati.



In particolare, di seguito i calendari relativi alle pensioni dei mesi di Marzo e Aprile:

Marzo 2021

da A a B martedì 23 febbraio

da C a D mercoledì 24 febbraio

da E a K giovedì 25 febbraio

da L a O venerdì 26 febbraio

da P a R sabato mattina 27 febbraio

da S a Z lunedì 1 marzo

Aprile 2021

da A a B venerdì 26 marzo

da C a D sabato mattina 27 marzo

da E a K lunedì 29 marzo

da L a O martedì 30 marzo

da P a R mercoledì 31 marzo

da S a Z giovedì 1 aprile