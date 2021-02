Inciviltà e scarsi servizi, ecco il risultato

Ennesimo caso di abbandono dei rifiuti comunicatoci questa mattina da uno dei nostri tanti lettori ormai stufi degli innumerevoli disservizi dilaganti nel territorio messapico. Le immagini delineano l’inciviltà e l’incuria che questa volta coinvolge via Mattarella, proprio nei pressi del viale Aldo Moro conosciuto anche come “Stradone”

Il servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Manduria e frazioni, spettano ora alla new entry Gial Plast che a quasi un mese dal passaggio di consegna con la Igeco ha l’arduo compito di mantenere pulita la nostra città.

Pierpaolo Stano