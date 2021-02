Il vecchio palazzo comunale si colorerà per la giornata delle malattie rare

In occasione della giornata delle malattie rare fissata per il 28 febbraio, la città di Manduria partecipa all'iniziativa "Accendiamo le luci sulle malattie rare" promosso dalla Federazione Italiana Uniamo con la collaborazione di Telethon.



L’iniziativa che si terrà in contemporanea in tutta Italia, ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema tanto delicato quanto diffuso. Sabato prossimo alle ore 19 sarà illuminata e colorata la facciata del vecchio municipio di Manduria.

La proposta di partecipare all’evento nazionale è partita dalla manduriana Maria Grazia Cascarano, referente Telethon per le province di Taranto e Brindisi che ha sensibilizzato anche i comuni di Maruggio, Avetrana, Sava, Torricella, Lizzano e Taranto.