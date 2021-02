Il sindaco Gregorio Pecoraro ha incontrato i rappresentati di altre associazioni culturali, militari

Proseguono gli incontri tenuti dall’ Amministrazione comunale con le associazioni culturali, militari e le compagnie teatrali della città di Manduria.

Scopo dei suddetti incontri la condivisione di una futura programmazione di eventi per i prossimi anni, tenendo presente le attuali difficoltà pandemiche almeno per l’anno in corso.

L’Amministrazione rende noto ai presenti che è sua intenzione creare una rete tra le diverse associazioni della città per far sì che ogni evento sia collegato ad una programmazione unica, ciò servirà anche e soprattutto per evitare una inopportuna sovrapposizione di date.

Si continua a seguire quindi questa direzione, restando fermi sulla consapevolezza che incontri e dialogo tra Amministrazione e Associazioni sia l’unico giusto metodo di collaborazione e crescita comunitaria.

(Nota stampa dello staff del sindaco)