In Comune alla ricerca di super esperti a cui affidare delicati incarichi

Il Comune di Manduria ha aperto un bando per la formazione di un albo di professionisti a cui affidare di volta in volta incarichi per lo svolgimento di compiti di particolare complessità. Gli esperti riceveranno compensi in base al lavoro da svolgere comunque non superiore ai 20mila euro.



Gli aspiranti consulenti dovranno presentare domanda con curriculum ed altra documentazione richiesta nel bando entro il prossimo 17 marzo. Potranno chiedere di essere inseriti in non più di due specialità tra le dieci individuate dall’amministrazione che si elencano di seguito.

1).Professionisti in innovazione sociale, economica creativa e digitale, 2) sviluppo locale; 3) specialisti in beni culturali e turismo; 4) specialisti in governo elettronico per la pubblica amministrazione; 5) servizi sociali, salute, benessere e dinamiche socio culturali; 6) ambiente, sicurezza e tutela del territorio; 7) istruzione, educazione e gestione della conoscenza; 8) trasporti e mobilità sostenibile; 9) energie rinnovabili; 10) finanziamenti e traduzioni.



I candidati saranno inseriti in un albo che sarà aggiornato annualmente a cui l’amministrazione comunale attingerà a sua discrezione sulla base delle specialità richieste. La scelta ricadrà, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, su coloro la cui esperienza professionale e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate sulla base dei curricula e di un eventuale colloquio di approfondimento, a cui i candidati saranno chiamati a partecipare. La valutazione dei professionisti/società potrà essere integrata mediante eventuale colloquio che verterà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo su: disponibilità e motivazione; esperienze citate nel curriculum, attitudini tecnico-professionali riguardanti l’attività da svolgere.