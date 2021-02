“Sport nei Parchi”, “Consulta delle Associazioni” e “manutenzione strade” nell’agenda del sindaco

Il Comune di Manduria partecipa al bando “sport nei parchi”, il progetto, nato dalla sinergia tra Sport&Salute e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha come obiettivi la promozione della pratica sportiva all’aperto, sia essa praticata autonomamente o in collaborazione con Associazioni sportive dilettantistiche e la collaborazione tra Associazioni sportive e i Comuni per l’utilizzo di aree verdi.

Consapevoli dell’importanza del progetto, l'amministrazione assicura di dedicarsi costantemente a tali iniziative e si premura di tenere al corrente i cittadini riguardo i risultati del bando.

Proseguono gli incontri con i rappresentanti di quartiere e una parte delle Associazioni Culturali della città, presso il Comune di Manduria con l’intento di attuare una programmazione condivisa per gli anni 2021/2023.

Oggetto comune degli incontri sono la volontà da parte dell’Amministrazione di costruire una rete organizzativa, anche attraverso il bilancio partecipato, per migliorare le condizioni della città, nonché la necessità di conoscersi per lavorare meglio nei prossimi anni.

Il Sindaco ha esposto la volontà di istituire una “Consulta delle Associazioni” con lo scopo di attuare un coordinamento ottimale; si è discusso poi di un’auspicabile collaborazione anche con l’università del Salento per valorizzare il territorio.

Con i rappresentanti di quartiere si è parlato degli interventi di manutenzione stradale e pubblica illuminazione. Il Sindaco ha reso noto che è già prevista una spesa di Euro 300.000 per ripristinare l’illuminazione nelle zone che hanno subito furti di cavi e apparati elettrici.

Si procede quindi spediti in questa direzione, consapevoli che la conoscenza e il dialogo tra Amministrazione e Associazioni sia condizione imprescindibile per una continua ed efficace collaborazione per il bene comune.

(Nota stampa dell’Ufficio di staff del sindaco)