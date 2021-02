I liquami nella grande vasca scoperta dal drone degli ambientalisti erano autorizzati

Non era uno sversamento illecito di liquami di dubbia provenienza ma un deposito per lo smaltimento di acqua di vegetazione (sentina) regolarmente autorizzato dal comune e dall’Arpa di Taranto.

Si smonta così l’esito dell’indagine aerea per la ricerca della fonte dei cattivi odori, avviata dall’associazione dell’ambientalista manduriano, Francesco Di Lauro, «Azzurro Ionio», che con il drone ha scandagliato le campagne attorno a Manduria individuando la vasca grande quanto due campi di calcio e profonda tre metri.



«La zona riportata in fotografia – scrive il proprietario dell’impianto - è una zona data in concessione per l’utilizzo autorizzato inerente l’attività di molitura delle olive di una grossa azienda manduriana. Tale zona – prosegue la nota - è stata oggetto di autorizzazione e di vaglio della Forestale e regolarmente comunicata al comune ed Arpa sin dal 2020. In particolare – aggiunge - la zona è interessata da autorizzazione per utilizzo agronomico delle acque di vegetazione prodotte dal frantoio oleario e corredata da indagine di idoneità idrogeologica a firma del Geologo Paolo Muscogiuri. Pertanto – conclude la lettera - la prego di volere informare la cittadinanza che nessuna forma di inquinamento e/o compromissione del territorio è avvenuta, trattandosi di opere autorizzate».