“Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo” alla scuola Marugy-Frank

In occasione della “Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo” e in accordo con le finalità previste nel progetto Star bene a scuola, la scuola secondaria di primo grado, “Marugj-Frank”, anche quest’anno ha aderito a questa giornata. In questo anno così particolare, caratterizzato da un disorientamento dei nostri alunni, si ha più forte la necessità di azioni comuni. I Consigli di classe hanno proposto agli alunni diverse attività didattiche: circle time, visione di filmati, letture di brani antologici, attività laboratoriali, per sensibilizzare i ragazzi verso questa problematica così attuale. Tutti gli alunni, inoltre, sia quelli che seguono la Didattica digitale integrata, sia coloro che sono in presenza, hanno realizzato con diversi materiali e con l’uso di strumenti tecnologici, le Impronte delle loro mani di colore azzurro, come simbolo di contrasto e di lotta al fenomeno.

Anche il Comitato genitori ha preparato una tela con le impronte delle loro mani, simbolo dell’unione contro il bullismo. Lunedì 8 febbraio 2021, si sono riuniti, alla presenza della Polizia di Stato, del Commissario Capo Maurizio Greco, accompagnato da tre agenti di Polizia, alcuni alunni, rappresentanti delle terze classi della Scuola Secondaria di 1^ Grado e le mamme del Comitato Genitori. L’incontro ha voluto sottolineare la volontà comune di creare una vera alleanza educativa, coinvolgendo scuola, famiglia e istituzioni che con i loro passi condivisi, collaborino a costruire un impegno che deve crescere ogni giorno con nuove impronte.

I ragazzi e il Comitato Genitori, hanno consegnato alla Polizia i loro prodotti realizzati con tanta cura, scambiandosi così materialmente un impegno di collaborazione.

Il Parlamento italiano ha approvato il 18 maggio 2017 la legge 71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una legge che prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo. La legge pone al centro il ruolo dell’istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno, per questo l’Istituto Comprensivo “M. Greco”, sempre attento ai problemi e alle esigenze dei nostri ragazzi, ha deciso di promuovere tali iniziative, approfondendo questa importante tematica.

Il bullismo e il cyberbullismo, possono essere sconfitti solo con l’impegno condiviso da tutti.