Ferdinando Arnò mette a nudo sei "perle" targate Gregorio Pecoraro - IL VIDEO

Non ha un titolo ma è molto significativo e non piacerà al sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro. E’ il documentario breve realizzato dall’artista manduriano Ferdinando Arnò con il «Collettivo smellslikesh.it» che apre un focus su sei «perle» delle passate e l’attuale sindacatura di Pecoraro.

Sicuramente le sei cose che le son venute peggio i cui effetti sulla vivibilità e sull’ambiente, passati e futuri, sono davvero devastanti: le due mega discariche prestate ad altri comuni, l’ingabbiamento del parco archeologico dei Messapi, la piazza Giovanni XXIII, il depuratore consortile in zona mare e l’ultima opera chiacchierata dell’isola ecologica prevista nel parco della riserva naturale masseria Marina a San Pietro in Bevagna.

Quattro minuti girati in bianco e nero con comparse del posto e qualche volto noto (riconoscibilissimo il cantante manduriano Tony Guerriero, colonna sonora della clip), pochi contributi parlati e semplici scritte didascaliche sotto ogni «perla» targata Pecoraro: la discarica dismessa «Li Cicci», realizzata durante il suo primo mandato di sindaco, bomba ecologica non ancora bonificata che continua a disperdere veleni nel terreno e a sottrarre risorse economiche per metterla al sicuro (sinora più di due milioni di euro spesi); la recinzione della necropoli e delle mure megalitiche dei Messapi, un parco per il quale furono spesi 5 miliardi di vecchie per ingabbiare l'area con strutture dal forte impatto ambientale e di dubbia utilità; l’altra discarica «La Chianca» gestita da Manduriambiente, un inesauribile bacino dove conferiscono rifiuti provenienti da ogni parte della Puglia; la piazza Giovanni XXIII (Piazza Tubi), con il monumento dedicato alle religioni costato 150 milioni di vecchie lire e poi demolito perché pericolante; il depuratore consortile Manduria Sava in costruzione a Specchiarica tra due riserve naturali e a 1700 metri dal mare, la cui individuazione del sito viene attribuita all’attuale presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi, allora assessore, braccio destro e uomo di comprovata fiducia del sindaco Pecoraro; infine l’isola ecologica in costruzione di fronte alla masseria Marina in un area attrezzata con tavoli, panchine e muretti a secco, compresa in un percorso naturalistico finanziato con fondi europei.

Qui sotto il video