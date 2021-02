Le "fototrappole" e il restauro della chiesa di Sant'Angelo nell'agenda del sindaco

Il Sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro giovedì 4 febbraio ha incontrato l’architetto Di Fonzo della Soprintendenza ai beni paesaggistici e architettonici di Taranto per affrontare la questione del recupero della Chiesa San Michele Arcangelo di Manduria.

Dall’incontro è emerso che al Ministero è già pervenuto un progetto di interventi per la suddetta Chiesa e l’adiacente Caserma della Guardia di Finanza per un importo di € 350.000, di cui 25.000 euro saranno a breve disponibili per gli interventi urgenti già eseguiti e 325.000 euro in attesa di essere stanziati. Massima attenzione quindi, da parte dell’Amministrazione al completamento dei lavori e alla salvaguardia dei beni architettonici.

Inoltre l’Amministrazione rende noto alla cittadinanza che il Comune di Manduria è tra i beneficiari per la fornitura di fototrappole per la sorveglianza di violazioni ambientali. L’Ager, Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, ha approvato la richiesta, pertanto la nostra città riceverà 20 apparecchi che permetteranno di migliorare il controllo del territorio, individuare violazioni e comminare relative sanzioni. A questo si aggiunge una procedura già avviata, da parte del Comune, per ulteriori preventivi e forniture a carico dell’Ente. (Nota stampa dello staff del sindaco)