Proteste delle utenze private e commerciali per disservizi nella raccolta rifiuti

Non sembra trovare molta soddisfazione nell’utenza cittadina il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti affidata alla Gial Plast. Oltre alle utenze private che lamentano il mancato ritiro dei bidoncini in interi quartieri della cittadina Messapica, si segnalano numerose proteste del settore commercio relativamente al mancato ritiro della carta-cartoni.

È il caso del negozio di prodotti per animali, “L’Acquario» che ieri, dopo otto giorni di mancato ritiro degli imballi che con pazienza ogni sera rientravano in negozio, ha deciso di lasciare fuori la montagna di cartoni. «Sono stanco – dice il titolare – chiamo al numero verde e mi dicono che manderanno qualcuno a ritirare ma li aspetto da otto giorni».

Numerosi anche i post pubblicati sui social di cittadini che lamentano il disservizio della raccolta rifiuti. L’ex consigliere comunale, Angelo Dinoi, ad esempio, se la prende con l’assessora all’Ambiente e scrive: «Ma l'assessora che aveva garantito l'efficacia della raccolta differenziata non vive a Manduria? Sono due giorni che non passa la raccolta dell'umido. Domani lo portiamo vicino casa sua visto che ha garantito un servizio ineccepibile».