Nuovi contatori dell’acqua, Aqp pronta alla fornitura

L’Amministrazione rende noto alla cittadinanza che Acquedotto Pugliese avvierà a breve un piano di sostituzione dei contatori a servizio delle abitazioni.

I vecchi contatori saranno sostituiti con nuovi apparecchi elettronici, completamente gratuiti per i cittadini, che sono stati ideati per una più semplice lettura e predisposti per il servizio di telelettura.

AQP avvierà altresì un’apposita campagna informativa per chiarire le nuove caratteristiche dell’apparecchio e le modalità di sostituzione.

Il piano di cambio dei contatori si inserisce in un progetto ampio di rinnovamento del sistema idrico e dei servizi ad esso collegato: fino al 2023 sono previsti ancora investimenti per circa un miliardo di euro.

Acquedotto Pugliese attraverso questa nuova progettualità vuole favorire la crescita del territorio, contribuendo al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

(Nota stampa dello staff del sindaco)