Avvocati supplenti per venti euro a udienza

Il Comune di Manduria ha pubblicato l’elenco degli avvocati manduriani che sostituiranno il loro collega dipendente comunale quando si dovrà assentare per impedimenti vari.

I 24 professionisti che hanno chiesto di essere inseriti nella lista aperta, percepiranno un compenso sicuramente esiguo rispetto al ruolo e all’impegno previsto. Ogni sostituzione, infatti, per la quale bisognerà spostarsi a Taranto o a Lecce, assorbirà loro almeno mezza giornata di tempo. Ecco le “ricche” tariffe: per l’udienza davanti al giudice di pace, percepiranno 20 euro, per le cause in tribunale o corte d’appello 35 euro e 50 euro per le udienze più complesse che si terranno davanti al Tribunale amministrativo.

Considerando che le sedei dei processi, Taranto o Lecce appunto, il Comune di Manduria rimborserà le spese di spostamento, calcolando però il costo del biglietto di un mezzo pubblico, treno o pullman Manduria-Taranto o Manduria-Lecce andata e ritorno. Per una sostituzione in udienza dal giudice di pace a Taranto, ad esempio, l’avvocato supplente percepirà circa 27 euro, spese di spostamento comprese; per il tribunale o corte d’appello 42 euro e per l’udienza al Tar di Lecce 57 euro, sempre tutto compreso.

Gli avvocati sostituti partecipano alle udienze, non preparano atti o memorie difensive ma sono presenti per tutta la durata per sentire i testimoni e per adempiere a tutte le attività di udienza.