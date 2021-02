Cattivi odori, con il drone a caccia dei responsabili

I cattivi odori che hanno invaso l’altro ieri l’intero abitato di Manduria ha messo in moto i volontari dell’associazione Azzurro Ionio che con alcuni cittadini e l’impiego di un drone hanno svolto un’indagine per la ricerca dell’origine della puzza.

L’obiettivo ad alta risoluzione del drone, fa sapere il gruppo ambientalista in un comunicato stampa, «ha permesso l’individuazione di alcune aree dell’agro di Manduria all’interno delle quali, a giudicare dalle riprese effettuate, si stanno compiendo o compiuti reati ancora gravi».

Nella giornata di ieri, si legge nella stessa nota, il materiale video, unitamente ad un esposto alla Procura della Repubblica di Taranto sarebbe stato consegnato ai carabinieri di Manduria e a quelli del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce.

«Diciamo a tutti coloro che da decenni subiscono questi gravi reati ambientali – comunicano gli ambientalisti alla guida dell’avvocato Francesco Di Lauro -, che è giunto il momento di alzare la testa e denunciare alle forze dell’ordine o segnalare alla Associazione Azzurro Ionio ogni circostanza che può permettere di risalire ai responsabili di reati punibili anche con la reclusione».