Nuove Corse della Sita, anche per il nuovo municipio

L’Amministrazione Comunale di Manduria comunica alla cittadinanza che il servizio urbano “SITA Sud” (percorsi bus Manduria, Uggiano e Zona Barci) ha incrementato il consueto percorso stradale aggiungendo la fermata per il Palazzo di Città in Via Frà Margarito 1. Di seguito gli orari. (Nota stampa dello staff del sindaco Pecoraro.