Semafori e Ztl nelle marine, il Ministero finanzia le opere

L’ Amministrazione Comunale di Manduria, rende noto alla cittadinanza che il Ministero dell' Economia e delle Finanze ha finanziato, per un importo totale di 130.000 euro (contributo a fondo perduto) i progetti realizzati e presentati dalla precedente amministrazione commissariale rivolti alle zone marine di San Pietro in Bevagna e Torre Colimena. Per cui a breve saranno aperti i relativi cantieri.

Nello specifico, questi sono i progetti finanziati:

1. Impianto semaforico centralizzato intelligente da posizionarsi in San Pietro in Bevagna su Via Borraco intersezione con Via della Marina.

Si tratta di un impianto di ultima generazione che riesce a percepire la presenza di veicoli o pedoni ed a quantificarli, permettendo di avere tempi di scambio verde/rosso più oculati e razionali;

La ditta esecutrice della fornitura è la START srl con sede legale in Z.I. di Sava

2. Realizzazione di una Zona a Traffico Limitato in San Pietro in Bevagna, mediante l'utilizzo di n.4 varchi elettronici per il relativo controllo.

La ditta esecutrice della fornitura è la SISMIC SISTEMI srl con sede in Firenze;

3. Realizzazione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Torre Colimena, mediante l'utilizzo di n.2 varchi elettronici per il relativo controllo.

La ditta esecutrice della fornitura è la SISMIC SISTEMI srl con sede in Firenze;

4. Realizzazione di un Sistema di Bike Sharing in San Pietro in Bevagna e Torre Colimena. La ditta esecutrice della fornitura è la Bicincittà srl con sede in Torino.