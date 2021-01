Il Comune invita i tecnici a discutere sul Piano regolatore

L’amministrazione comunale, nell’ottica di una fattiva collaborazione tra tecnici, amministratori, progettista, promuove un confronto tematico riguardante il Piano Urbanistico Generale di recente adozione, avvenuta con delibera commissariale del 22.07.2020, per la quale è in corso la procedura di pubblicazione e recepimento delle relative osservazioni con termine di scadenza 31 marzo prossimo.

Per questo i tecnici interessati, sono invitati a partecipare all’incontro fissato per giovedì 4 febbraio 2021 alle ore 15, all’incontro che si terrà nell’aula consiliare della nuova sede municipale sita in via Fra B. Margarito (zona circunvallazione archeologica).

La Voce di Manduria chiederà di riprendere e trasmettere in diretta streaming la seduta.