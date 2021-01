Una strada per Calò, ma l’argomento salta all'ultimo minuto

È giallo sulla scomparsa di un punto all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno che il presidente Gregorio Dinoi aveva inserito e poi ritirato. L’argomento riguardava la vendita di una strada comunale all’imprenditore Antonio Calò che l’aveva richiesta. Si tratta della strada denominata “Archignano-Campofreddo” situata nei pressi dello stabilimento «Calò Calcestruzzi» sulla via per Francavilla Fontana a Manduria. Un tragitto lungo 460 metri e largo 7 per una superficie complessiva di 3.200 metri quadrati che secondo la proposta di delibera ritirata si sarebbe dovuto sdemanializzare per diventare di proprietà privata.

L’interessato all’acquisto, perché funzionale alla sua attività imprenditoriale, aveva proposto un prezzo, ritenuto congruo dai tecnici comunali che hanno istruito la pratica, di 2 euro a metro quadrato per un totale di circa 6.500 euro. Nella delibera ritirata, l’amministrazione Pecoraro che aveva acquisito e vagliato la domanda presentata da Calò il 9 ottobre scorso, aveva già accolto la richiesta motivandola così: «Di poter estromettere dal demanio stradale comunale la predetta strada comunale, in quanto negli anni ha perso progressivamente rilevanza pubblica sollevando, altresì, l’amministrazione comunale, dall’obbligo della manutenzione».

Il dirigente dell’area tecnica, ingegnere Claudio Ferretti, che ha istruito tutta la pratica ed ha certificato la regolarità della proposta di delibera in questione, dichiara inoltre nell’atto che “la strada comunale denominata Archignano-Campofreddo è utilizzata esclusivamente dall’unico proprietario dei terreni confinanti e pertanto non possiede più destinazione di uso pubblico”.

Sembrava tutto in regola quindi, ma qualcosa sarà accaduto all’interno della maggioranza perchè la proposta di delibera è stata ritirata già in sede di commissione consiliare presieduta dal consigliere Agostino Capogrosso pare “per carenza di documentazione”.