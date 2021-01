Ambiente: Isola ecologica chiusa e la zona si trasforma in discarica

Non sta cominciando per niente bene il passaggio di mano tra la Igeco e la GialPlast, la nuova società che ha preso in carico il servizio di raccolta e smaltimento della spazzatura differenziata di Manduria e frazioni. Oltre al mancato ritiro dei bidoncini in alcuni quartieri della città e al passaggio a piedi degli operatori nelle strade più strette, uno dei problemi più gravi lo sta creando la chiusura dell’isola ecologica.

Da diversi giorni ornai il centro di raccolta degli ingombranti ha i cancelli chiusi con il risultato che gli utenti che si recano con gli ingombri da scaricare, trovandoli chiusi li abbandona nelle vicinanze. E gli effetti cominciano a circolare sui social con immagini per niente edificanti per l’immagine della città e dannosi per l’ambiente. A quanto pare la nuova ditta non avrebbe il personale necessario per gestire l’isola.

Altra ipotesi è che tale servizio non fosse inserito nel capitolato di gara e pertanto deve essere concordato con l’amministrazione comunale che sul tema sembra essere abbastanza impreparata. (Le foto sono state pubblicate sui profili social di Manduria Noscia e di Azione Messapica)