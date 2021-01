Il Pd manduriano e tarantino in piazza Elisa Springer per la Giornata delle Memoria

In occasione della “Giornata della Memoria 2021”, che si commemora ogni anno il 27 gennaio, una delegazione del Partito Democratico di Taranto composta dalla manduriana componente dell'assemblea nazionale del partito, Maria Grazia Cascarano, con il commissario provinciale Giovanni Chianese, oggi alle 16.00 si recherà nella piazzetta intitolata a Elisa Springer, per depositare un omaggio floreale vicino alla targa che ricorda la scrittrice d ex deportata, testimone fino alla sua morte, avvenuta nel 2004, della terribile esperienza del campo di concentramento.

Parteciperanno alla cerimonia una delegazione dei Progressisti di Manduria ed una delegazione dell'Anpi di Manduria.

Elisa Springer, nata a Vienna, di origine ebraica, nel 1944 fu arrestata e deportata nel campo di Auschwitz. Riuscì a sopravvivere alle disumane condizioni e, nel 1945 fu liberata e nel 1946 si trasferì a Manduria dove ha vissuto fino alla sua morte avvenuta nel 2004, dove è sepolta.