“Fermenti in comune”, la Pro.Com. di Taranto sarà partner del Comune

Sarà l’associazione tarantina “Pro.Com” il partner del comune di Manduria nella partecipazione di un progetto che concorrerà all'avviso pubblico “Fermenti in comune” promosso dall’Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili.

Avevano presentato manifestazione d’interesse anche le due associazioni manduriane, “Ciaksocial” e “Naturalmente a Sud”. La prima è stata esclusa perché il progetto presentato ha ottenuto un punteggio basso rispetto alla vincitrice (7,50 contro 28,33). Il piano progettuale di “Naturalmente a Sud” non è stato preso in considerazione perchè la domanda di partecipazione è stata protocollata tre minuti dopo la scadenza dell’avviso.

I temi del programma “Fermenti in Comune”, nell’ambito del quale saranno finanziate più di 50 progettualità comunali, sono: uguaglianza per tutti i generi; inclusione e partecipazione; formazione e cultura; spazi, ambiente e territorio; autonomia, welfare, benessere e salute. Possono partecipare tutti i Comuni italiani, con importi massimi finanziabili che variano in base al numero di abitanti dai 60 mila a 200 mila euro.