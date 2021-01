Ufficio di prossimità della giustizia, l'appoggio della coalizione del sindaco

L’invito del consigliere comunale Dario Duggento, a presentare presso la Regione Puglia manifestazione di interesse per l’istituzione a Manduria di un Ufficio di Prossimità della Giustizia, trova favorevole l’intero gruppo dei consiglieri di maggioranza della coalizione Pecoraro.

«A tal proposito già nel mese di novembre - si legge in un comunicato stampa unitario delle liste Pecoraro Sindaco, Città Più, Movimento 5 Stelle e Movimento Democratico per Manduria - il responsabile dell’area servizi legali veniva individuato dal sindaco quale delegato alla partecipazione al seminario online tenutosi in data 24 novembre alla presenza del Dottor Cottone e della Dott.ssa Paola Giannarelli, dirigenti del Ministero della Giustizia. Questa amministrazione - prosegue la nota - ha da subito compreso l’importanza sociale di tale progetto e le possibilità che esso potrà fornire».

Il presidio di giustizia di cui si chied el'istituzione, tende ad offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze del cittadino, in particolar modo alle fasce meno abbienti, attraverso l’implementazione di punti di contatto e di accesso presso gli Enti locali al sistema giustizia. Il cittadino riceverà tutte le informazioni necessarie nonché la modulistica aggiornata, sfruttando un’adeguata rete di uffici su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il progetto prevede la ulteriore espansione dei servizi al cittadino, fungendo da vero e proprio info-point operativo per la presentazione di pratiche e istanze presso le pubbliche amministrazioni, statali e non, nonché in grado di orientarlo negli innumerevoli strumenti disponibili.