La rabbia del contribuente che vive nel Lazio: per dimostrare che ho pagato dovrei venire a Manduria

Un’altra falla nel sistema burocratico del comune di Manduria ce lo racconta un nostro lettore proprietario di una casa a San Pietro in Bevagna ma residente in provincia di Roma. In questi giorni il signor Domenico De Bartolomeo ha ricevuto uno dei tanti avvisi di accertamento esecutivo relativo al mandato versamento dell’Imu del 2015 per l’immobile nelle località balneare manduriana. Il lettore che ha pagato il tributo, ha conservato fortunatamente la ricevuta intestata alla moglie e, vivendo nel Lazio, ha pensato che fosse facile inviare copia del versamento all’ufficio tributi comunale. Ma si sbagliava. «Ho parlato con i dipendenti dell'Ufficio Tributi – scrive De Bartolomeo - ed ho comunicato loro che sono in possesso del modello F24 che attesta il corretto pagamento effettuato (importo corretto ed entro i tempi previsti); ho anche riferito loro – prosegue il lettore - che avrei immediatamente inviato la copia del documento, ma mi hanno riferito che non basta».

In pratica, per provare l’avvenuto pagamento, il contribuente che vive in provincia di Roma dovrebbe recarsi a Manduria per la prova diretta.

«Mi chiedo cosa devo fare – scrive il nostro lettore - oltre ad aver correttamente pagato e conservato la copia del F24 pagato? Siamo tarantini – spiega - ma viviamo in provincia di Roma e purtroppo non siamo nella condizione di venire a parlare personalmente».

Il contribuente ha esposto lo stesso problema all’assessora al Bilancio e tributi, Alessia Orsini e al vicesindaco del Comune di Manduria, Andrea Mariggiò.

«Potrebbe gentilmente aiutarci a risolvere questa problematica?», ci chiede De Bartolomeo non avendo ricevuto risposta.