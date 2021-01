Misure anti Covid a Manduria: Ztl sospesa, libera circolazione anche nel centro

Il comandante della polizia municipale, Vincenzo Dinoi, ha firmato un’ordinanza che sospende la zona a traffico limitato per tutto il periodo in cui la regione Puglia sarà in zona arancione per l’emergenza pandemica.

DI seguito il contenuto dell’ordinanza.

«A partire dal 17 gennaio 2021, nei soli giorni in cui la Regione Puglia, ai sensi delle vigenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rientra nella cosiddetta “zona arancione”, è sospesa la Zona a Traffico Limitato di cui alla Delibera di Giunta Comunale N° 87 del 6/5/2003 istituita per le seguenti strade: Piazza Garibaldi, Via XX settembre (tratto compreso tra Piazza V. Emanuele II/Via Matteo Bianchi e Via Roma), Via M. Imperiali, Via Roma (tratto compreso tra Piazza S. Angelo e Via XX settembre), Via Cadorna, Via Erario (tratto tra Via XX settembre e Via Matteo Bianchi); è sospesa la Zona a Traffico Limitato di cui alla Delibera di Giunta Comunale N° 116 del 25/6/2014 ed alla successiva Delibera di Giunta Comunale N° 218 del 16/12/2015, istituita per le seguenti strade: Piazza Commestibili, Via Mercanti, Vico Imperiali, Via Senatore Lacaita».