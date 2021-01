Cartelle tributi del 2015, accertamenti legittimi anche se notificati a gennaio

Il comune di Manduria non ha sbagliato ad evadere a gennaio 2021 gli accertamenti per i tributi relativi al 2015. Pertanto gli avvisi di riscossione che sta notificando in questi giorni sono legittimi, ovviamente solo nel caso in cui i tributi richiesti non siano stati effettivamente pagati.

I termini per gli avvisi si accertamento relativi al pagamento dei tributi locali, anche quelli non necessariamente con scadenza al 31 dicembre 2020, fruiscono per quest’anno (pe rl'emergenza pandemica) di una proroga di 85 giorni, pari alla durata della sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli “uffici degli enti impositori” disposta dall’8 marzo al 31 maggio 2020 scorsi.

Con tale provvedimento, infatti, si stabilisce una disciplina di carattere generale valida per tutti gli enti impositori compresi i Comuni, con l’effetto, ad esempio, che questi ultimi potrebbero notificare l’avviso di accertamento, ad esempio, IMU relativo all’anno 2015 (in caso di omesso versamento) o all’anno 2014 (in caso di omessa dichiarazione) nel più ampio termine del 26 marzo 2021 e non necessariamente entro il 31 dicembre 2020.

Gabrio Distratis