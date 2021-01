Tributi non pagati del 2015, lo strano caso della notifica evasa in ritardo dall’ufficio tributi

In questi primi giorni del 2021 numerosi cittadini manduriani stanno trovando la propria casella delle lettere occupata da missive inviate dall’ufficio del Servizio Entrate Tributarie del Comune di Manduria notificanti presunti mancati pagamenti relativi all’anno 2015.

E’ il caso, ad esempio, di un nostro lettore che ci informa come nei giorni scorsi abbia ricevuto una raccomandata da parte dell’ufficio entrare del comune con la quale si informava l’omesso pagamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (la TASI) relativo all’anno 2015.

Il nostro lettore, certo di aver pagato sempre tutte le imposte dovute, è andato anche oltre e ha cercato di capire meglio la reale correttezza di tali richieste di pagamenti.

“Per quel che ne so io – scrive nella nota firmata giunta in redazione – gli atti di presunti scoperti nel pagamento delle imposte devono essere notificati, per legge, entro 5 anni, quindi nel mio caso entro il 31 dicembre 2020. Bene, la raccomandata recapitatami nei giorni scorsi non presentava alcun timbro o indicazione della data dell’effettivo invio. Solo all’interno della notifica era indicata la data del provvedimento (un giorno di metà dicembre 2020), ma nessuna indicazione sull’invio postale della stessa”.

E qui il nostro lettore vestendo i panni di un novello investigatore, ha avuto la brillante idea di vederci meglio: “la raccomandata – prosegue – presentava uno sticker attaccato sul fronte che, accanto al marchio di una società privata di spedizione, indicava un numero che, ho presunto, doveva essere il codice di tracciamento della stessa raccomandata”.

Bingo! “E’ stato sufficiente immettere tale codice sul sito della società di spedizione, alla voce tracking e ho scoperto, incredibilmente, che la raccomandata mi era stata inviata subito dopo l’Epifania del 2021, quindi molti giorni dopo il 31 dicembre 2020!”.

Il nostro lettore, allora, si pone, e ci pone, delle domande tanto banali quanto degne di approfondimento: “Perché le notifiche con i solleciti di pagamento sono state inviate fuori tempo massimo? Se ne sarà accorto qualcuno o hanno fatto finta di niente? Ma soprattutto: questi solleciti saranno validi? Come mai si è scelto un servizio postale che non indica sulle buste delle raccomandate la data di effettiva spedizione, visto che in casi come questo è importantissima? E’ questa la trasparenza che si merita il cittadino, specialmente in un periodo come questo?”.

Gabrio Distratis