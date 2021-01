Certificati anagrafici on line, una realtà a Manduria

Nell’intento di accorciare i tempi burocratici tra uffici comunali e cittadini, il Comune di Manduria ha attivato lo sportello virtuale “Anagrafe on-line”. È un servizio per il rilascio di certificazioni che consente al cittadino residente di richiedere e stampare comodamente da casa alcuni certificati di anagrafe, per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo senza doversi recare presso gli uffici comunali.

I certificati che possono essere rilasciati on-line sono quelli riportati nella voce “Menù” dell’apposito portale dedicato e gli stessi che saranno emessi hanno naturalmente piena validità legale e possono essere prodotti ad enti privati (es. banche, notai, ecc.)

Per accedere a tale servizio (certificati sia in bollo che esenti), per i cittadini e per professionisti abilitati dal Comune di Manduria occorre dotarsi delle credenziali Spid direttamente dal seguente link: www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge, nonché dalle specifiche leggi speciali, pertanto i cittadini, nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicarne l’uso e/o la norma di legge che la prevede.

Per la versione in bollo del certificato, occorre preliminarmente acquistare una marca da bollo di Euro 16,00, l’identificativo univoco della marca da bollo dovrà essere inserito nei dati della richiesta telematica del certificato e la validità del certificato stampato è vincolata all’applicazione della marca utilizzata sul certificato.

Sarà cura del soggetto richiedente verificare, sempre, la correttezza dell’identificativo riportato sul certificato rispetto agli estremi della marca da bollo apposta.