“Fermenti in Comune”, il comune in cerca di partner ma i tempi sono strettissimi

Il Comune di Manduria ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti che intendano sottoporre proprie idee progettuali e far parte del partenariato di progetto in collaborazione con l'Ente nella partecipazione al bando “Fermenti in Comune” rivolto al protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. Reso pubblico ieri, l’avviso scade però tra quattro giorni vale a dire martedì prossimo alle ore 17. Indubbiamente pochi per ideare e redigere qualsiasi progetto che abbia possibilità di essere accolto e finanziato.

Il bando è l’attuazione dell’accordo stipulato il 20 dicembre 2019 fra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri e l’Anci, per l’utilizzo della quota del fondo per le Politiche Giovanili, parte “Fermenti in Comune”.

Le sfide individuate da “Fermenti in Comune”, nell’ambito delle quali saranno finanziate più di 50 progettualità comunali, sono: Uguaglianza per tutti i generi; Inclusione e partecipazione; Formazione e cultura; Spazi, ambiente e territorio; Autonomia, welfare, benessere e salute. Possono partecipare tutti i Comuni italiani, con importi massimi finanziabili, che variano in base al numero di abitanti, dai 60 mila a 200 mila euro.