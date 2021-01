Sistema di videosorveglianza urbana, in arrivo 314mila euro

Il Ministero dell’Interno ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal comune di Manduria per il potenziamento del sistema di videosorveglianza di tutto il territorio urbano marine e frazione di Uggiano Montefusco. L’importo finanziato è pari a 314.150 euro di cui 50mila di cofinanziamento 264.150 di contributo statale.

I punti individuati dove saranno installate le videocamere di sorveglianza sono i seguenti: Piazza Commestibili; incrocio rotatoria sulla circumvallazione Taranto Lecce; Via Margarito, nuovo municipio; piazza Marianna Giannuzzi, ospedale; largo stazione ferroviaria Sud Est; incrocio via Sant’Antonio con circumvallazione; piazza Scegnu, ingresso parco archeologico; piazza Santa Gemma Galgani; largo Campanile; via Omodei, museo civico; via Sorani intersezione con viale Borsellino.

Una postazione è prevista anche nella frazione di Uggiano Montefusco in prossimità dell’ufficio postale.

Lungo la costa le telecamere saranno installate all’incrocio Manduria-Borraco, litoranea Salentina; via delle Acacie, prossimità area mercatale; incrocio litoranea Salentina con via della Marina; incrocio via della Torre, lungomare Jonio; salina dei Monaci a Torre Colimena; via Borraco, nei pressi della ferramenta; litoranea Salentina incrocio via Chidro.

Le quaranta telecamere da installare (due per ogni postazione), saranno collegate in rete e convogliate in un'unica centrale di controllo già esistente nella sede del comando di polizia municipale che registrerà gli scenari 24 ore su 24 memorizzando e depositando tutto in appositi server dedicati. Previo opportuni accordi, inoltre, sarà realizzato un collegamento su linea dati sicura, con le forze di polizia presenti sul territorio comunale (carabinieri, polizia di Stato e guardai di finanza). Tramite l’accesso web alla piattaforma, tramite opportune chiavi di accesso, le immagini possono essere visualizzate da remoto.

Il comune ora bandirà una gara pubblica per l’aggiudicazione della fornitura e installazione delle apparecchiature.