Da ex asilo Bianchetti, a farmacia ospedaliera

Finalmente la farmacia ospedaliera del Marianna Giannuzzi di Manduria, potrà avere una sede decentrata e sicuramente più idonea rispetto a quella attuale. Questo grazie al Comune di Manduria che ha deciso, in accordo con i vertici della Asl e con la Soprintendenza ai beni monumentali e archeologici di Taranto, Lecce e Brindisi, di cedere in comodato l’uso degli storici locali dell’ex asilo Bianchetti.

Questa mattina alle ore 10, il sindaco della città messapica, Gregorio Pecoraro, consegnerà simbolicamente le chiavi dell’immobile Bianchetti, situato sull'omonima via proprio a ridosso del presidio ospedaliero, direttamente nelle mani della direttrice del Dipartimento farmaceutico della Asl ionica, la manduriana Rossella Moscogiuri, che da tempo sollecitava tale occasione. Alla cerimonia sarà presente anche la direttrice sanitaria del Giannuzzi, dottoressa Irene Pandiani che rappresenterà la direzione generale dell’azienda sanitaria. La delegazione aprirà il lucchetto chiuso da anni e prenderà visione dei locali oggetto di interventi non recenti di ristrutturazione e consolidamento durante i quali furono portati alla luce strutture ipogei diventati di interesse archeologico e quindi di competenza della soprintendenza.

Dopo le opportune modifiche e adeguamenti dei locali, l’ex asilo dovrebbe diventare farmacia dedicata all’utenza esterna mentre quella attuale resterà ad uso esclusivo interno.

A crederci e a sollecitare tale scelta, è stata la direttrice del dipartimento farmaceutico, Moscogiuri, impegnata da tempo nel processo di efficientamento delle farmacie territoriali, preoccupata anche di rendere maggiori servizi all’utenza.

Attualmente il deposito e «lo spaccio» dei farmaci, sia ad uso ospedaliero che per l’utenza esterna, è situato in un unico ambiente ricavato negli scantinati dell’ospedale. La recente riconversione del presidio in ospedale Covid, ha reso inaccessibile la struttura modificando così il sistema di distribuzione all’utenza, servizio questo affidato ai volontari della Croce Rossa.

I locali in questione sono confinanti con il perimetro ospedaliero per cui sarà possibile creare un accesso che permetta un collegamento diretto con il presidio e una facile intercomunicazione tra deposito ospedaliero e spaccio per l’utenza esterna che accederà dall’ingresso di via Bianchetti.

Nazareno Dinoi