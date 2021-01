Isola ecologica a La Marina, non tutti sono soddisfatti del sito

La collocazione dell’isola ecologia delle marine manduriane, prevista di fronte alla Masseria Marina di San Pietro in Bevagna, non piace a molti manduriani che avrebbero preferito un sito più lontano dall’abitato e in una zona meno interessante dal punto di vista paesaggistico.

E’ il caso di Gregorio Pignataro, già assessore comunale e attento osservatore della vita politica e amministrativa manduriana, che solleva alcuni motivi di dissenso.

«L'area interessata dall'intervento – fa notare - si affaccia sulla strada Statale cosiddetta Tarantina di fronte alla Masseria. Ai tempi dell'Amministrazione Massaro (credo) – prosegue Pignataro - l'architetto Nisi realizzò un progetto per pista ciclabile e percorso esperienziale all'interno della macchia mediterranea per il quale, proprio nell'area interessata, furono spesi se non ricordo male, circa 50.000 euro di fondi Comunitari. L'incuria successiva – fa ancora notare l’osservatore - portò a un incendio delle piante perché mai curate e, ovviamente, all'incendio dei soldi della Comunità Europea cioè di soldi nostri. Invece di recuperare l'area – conclude Pignataro - i commissari prefettizi hanno pensato bene di aprirvi un cesso a cielo aperto. In ultimo, questa è ovviamente un'opera di cui l'Amministrazione in carica disconosce la paternità essendo chiaramente una porcata».

Nonostante questo, secondo Pignataro, amministrazione Pecoraro avrebbe potuto bloccare i lavori e trovare un sito più idoneo: «ma sembra fregarsene», è il suo parere.