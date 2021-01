Raccolta differenziata flop, nessuno peggio di Manduria

Cresce la percentuale di differenziata rispetto al 2019, ma l’obbiettivo minimo del 60% stabilito dal capitolato non è stato mai raggiunto. Media annuale al di sotto del 50%, nel circondario nessuno peggio del comune messapico.

Obbiettivo minimo mai raggiunto e dati ufficiali fermi ad ottobre 2020. È questo il triste bilancio della raccolta differenziata a Manduria, che per tutto il 2020 non raggiunge la soglia mensile minima stabilita nel capitolato tra Igeco e Comune e che anzi stabilisce un triste primato nel circondario: nessuno dei comuni limitrofi ha fatto registrare un tasso annuale peggiore del comune manduriano.

Da Sava a Torricella, passando per Maruggio e Avetrana, la differenziata ha mantenuto un andamento costante al di sopra il 60%, con alcuni picchi compresi tra 75 e 80%.

Il comune messapico invece nell’arco di tutto il 2020 si è spesso avvicinato ai sessanta punti percentuali, senza mai però raggiungere e superare la soglia minima imposta dal capitolato: e questa è una pessima notizia per la società appaltatrice del servizio di raccolta, considerato che il mancato raggiungimento dell’obbiettivo comporta il pagamento di una sanzione vicina ai 20mila euro.

Il che farà sicuramente molto discutere, soprattutto se si tiene conto che gli ultimi provvedimenti amministrativi che riguardavano il tema rifiuti erano invece proprio improntati all’aumento della percentuale di differenziata mensile (si pensi alla rimozione dei cassonetti nelle marine).

Il progresso – va detto – c’è stato in relazione al 2019 ovviamente, ma anche a partire da giugno dell’anno scorso: in entrambi i casi fare peggio era obbiettivamente difficile, soprattutto ad inizio 2020, quando la percentuale di differenziata registrava numeri disastrosi, con il picco più basso del 39,8% registrato proprio a maggio. A luglio invece, i numeri sono considerevolmente cresciuti – come già detto, fare peggio era un’impresa ardua – senza tuttavia mai raggiungere il fatidico 60%. I dati ufficiali sono poi fermi ad ottobre, con le mensilità di novembre e dicembre non ancora pervenute: la responsabilità del ritardo è ovviamente imputabile alla mancata trasmissione dei dati da parte del Comune.