I rifiuti in una zona da valorizzare, le scelte che non capiamo

Buona sera, mi permetto di disturbarvi per segnalare l'inizio dei lavori di costruzione di una isola ecologica (discarica, volgarmente detta) nell'area che si trova di fronte alla masseria Marina di san Pietro in Bevagna.

L'area è stata valorizzata negli ultimi anni con i soldi della Comunità Europea (ristrutturazione della masseria che è diventata sede della guardia forestale, panchine, pista ciclabile e muretti a secco). Adesso, per una scelta dell'amministrazione commissariale, sono stati avviati i lavori di costruzione della discarica proprio nel mezzo di un'area prospiciente le abitazioni e nel luogo deputato, negli ultimi anni, alle passeggiate in bici ed alla corsa dei bambini.

Mi chiedo se sia normale prendere una decisione di questo genere dopo aver speso centinaia di migliaia di euro per cominciare una valorizzazione di quella parte di territorio. Le isole ecologiche (vedi quella di Maruggio) normalmente sono realizzate a debita distanza dalle abitazioni e in zone lontane dall'abitato. Confido in un vostro interessamento e vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare alla questione.

Lettera firmata