Dieci volontari manduriani per il servizio civile, il comune spiega come partecipare al bando

Scade il prossimo 8 febbraio il termine per la partecipazione al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti inerenti programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal programma operativo nazionale.

Il comune di Manduria è tra gli enti che occuperà dieci volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, suddivisi in due progetti: Crescere insieme e Agorà 2.0

Per supportare e dare delucidazioni in merito ai progetti o altri chiarimenti riguardanti la presentazione delle domande di partecipazione, il Comune messapico invita gli interessati a collegarsi, giovedì 14 gennaio alle ore 17, in piattaforma Zoom, con l’assessora Fabiana Rossetti che risponderà ad eventuali domande inerenti la conferenza o altro che perverranno al seguente indirizzo mail: giovaniinformatimanduria@gmail.com.