Il lavoro dei Vigili del Fuoco di Manduria: bilancio di un anno

Pur con gravi carenze di mezzi e con un organico quasi dimezzato, nel 2020 il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Manduria ha risposto a 1.482 richieste di aiuto, dal salvataggio del gattino bloccato sulla cima di un albero, allo svuotamento della cantina allagata o all’estrazione di corpi feriti rimasti rimasti imprigionati nelle lamiere delle auto incidentate, sino alle maxi emergenze per alluvioni o crolli con vittime.

Tra i quattro distretti provinciali, quello della città Messapica è stato il secondo, per numero di interventi, dopo quello dislocato al porto mercantile di Taranto.

Attualmente l’organico dei pompieri di Manduria è composto da 33 uomini, ben tredici in meno rispetto alle tabelle ministeriali che prevedono una forza di 46 unità.