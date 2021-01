Il sindaco fa assumere dal Comune la sua assistente personale

Il sindaco Gregorio Pecoraro ha scelto autonomamente e senza alcuna parvenza di selezione pubblica, la figura che farà parte del suo staff personale e della giunta. Si tratta di Valeria Stano che dal primo gennaio e sino al 31 dicembre del 2021 è stata assunta nell’organico del Comune di Manduria.

L’addetta allo staff del sindaco, tra le più attive sostenitrici nella campagna elettorale per l’elezione di Pecoraro, è graphic designer, diplomata al liceo artistico “Lisippo”, fondatrice dell’associazione “comodamentEventi” e dirige la rivista “Teatro Magazine”.

Così la neo assunta accoglieva l’elezione di Pecoraro a sindaco della città Messapica: «L’editore di Teatro magazine porge i migliori auguri alla nuova amministrazione di Manduria, città che ha visto nascere il nostro magazine. Ci auguriamo che il neo rieletto sindaco, il Dott. Gregorio Pecoraro, che già in passato si è dimostrato una persona competente e molto attenta alla cultura, dia alla città più spazio al teatro e all’arte in generale». Pe rora ha dato di sicuro un posto alla brava artista.