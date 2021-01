Salta la Fiera Pessima 2021, al suo posto convegni in diretta streaming

Per il terzo anno consecutivo e per due volte per colpa del Covid, la Fiera Pessima di marzo non si farà. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gregorio Pecoraro nel corso di una intervista radiofonica andata in onda dall’emittente locale Rete Uno Network. La decisione era stata presa già a novembre. «Il problema era già stato affrontato una prima volta in giunta nel mese di novembre e con la prospettiva della piena emergenza che permane, si è deciso che la Fiera Pessima 2021 non si farà», ha fatto sapere il primo cittadino. «La situazione è tale da non poter rischiare», ha aggiunto il primo cittadino anticipando un programma alternativo alla campionaria che consisterà in una serie di convegni-dibattito a tema da mandare in diretta streaming.

Per il consigliere di minoranza, Mimmo Breccia, «invece che mettere subito nel cassetto l’evento, l’amministrazione avrebbe potuto tentare di spostare la data in previsione di un allentamento della pandemia anche in funzione della campagna vaccinale».

Anche per il movimento politico «Manduria Migliore» la decisione della giunta di rinunciare a questa edizione fieristica è un errore. Meglio ha fatto, per il movimento che ha come riferimento politico il consigliere dei Progressisti, Domenico Sammarco, la passata commissione straordinaria «che ha realizzato – si legge in un comunicato stampa - una degnissima, seppur ridotta, fiera espositiva che ha, quantomeno, rimesso in moto la macchina legata all’evento stesso».

Manduria Migliore è convinta invece che «programmando e adottando severe regole cautelative, la prossima primavera avrebbe rappresentato sicuramente un momento interessante per lo svolgimento della Fiera Pessima, nonché occasione di respiro per le attività locali, specie quelle ricettive e di ristorazione, in affanno proprio a causa della pandemia».

Nessun parere pubblico è stato invece espresso dall’assessore alle Attività produttive, Mauro Baldari e né dai consiglieri di opposizione che danno ancora una volta prova di un letargo che piace alla maggioranza Pecoraro.