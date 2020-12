La “fabbrica delle stupidaggini” e l’assessore che non s’informa

L’assessore ai lavori pubblici del comune di Manduria, Piero Raimondo, ha definito “ignoranti e disinformati” coloro i quali hanno giudicato inopportuna e ambientalmente impattante la gettata di cemento su un’aiuola di Piazza Giovanni XXIII. Per smontare poi quella che lui definisce «fabbrica di stupidaggini» (sarebbe il nostro giornale che è stato il primo e l’unico a sollevare il problema), l’assessore spiega che su quell’aiuola «si sta realizzano una base in cemento per consentire il corretto ancoraggio (a norma) dei nuovi giochi e la posa in opera del pavimento anti trauma».

Per non sembrare proprio ignoranti e disinformati e per metterci al riparo da quella sgradevole accusa di «fabbrica delle stupidaggini», ci siamo ulteriormente documentati chiedendo a tecnici esperti del settore che ci hanno fornito delucidazioni, documenti e informazioni che confermano i dubbi che avevamo e che molti manduriani hanno.

Quello che l’assessore definisce «pavimento anti trauma» impiegato specificatamente nei parchi gioco, sono dei pavimenti in gomma il cui montaggio a regola d’arte prevede delle tecniche e del materiale particolari che riassumiamo riprendendo le indicazioni di una ditta fornitrice di tali tappeti.

«Coprire il terreno con il calcestruzzo o l’asfalto, creando così una base legata, non è la soluzione ottimale a causa dei motivi economici ed ecologici. Pertanto Warco (nome commerciale del prodotto, Ndr), raccomanda la costruzione del sottofondo non legato che sarà permeabile all’acqua». «Il substrato naturale esistente, cioè la terra o la sabbia, dovrebbe essere parzialmente rimosso per preparare una base appropriata. A questo punto è necessario trasformare questo terreno morbido nella sottostruttura stabile e dura, che allo stesso tempo sarebbe ecologica e permeabile all’acqua. La base appropriata consigliata deve quindi essere composta da uno strato di 20-30 centimetri di pietrisco, da un altro strato di 1-2 centimetri di ghiaia fine e infine i pannelli del pavimento anti trauma che devono essere di 2-5 centimetri di spessore». (Nelle immagini alcuni esempi di lavori realizzati a regola darte).

Quindi, caro assessore: niente cemento (economicamente e ambientalmente sconveniente) ma solo materiale naturale, permeabile e sicuro.

E comunque, caro assessore Raimondo, dal momento che hai inserito quest'opera nel tuo book delle meraviglie fatte sinora dal tuo assessorato (cambio di lampade fulminate e pulizia di una fontana), e quand'anche lo meritasse, ma non lo merita, ti ricordo che il parco giochi (che poi parliamo solo di 5 cinque giostrine) non è merito tuo, ma della precedente amministrazione straordinaria e di Manduriambiente che ha presentato e finanziato il progetto. A te tornerà semmai utile presenziare al taglio del nastro quando ci sarà, immagino, la grande inaugurazione della grande opera.

Nazareno Dinoi