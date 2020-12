Pizza, pettole e spumante per i sanitari dei reparti Covid del Giannuzzi, un regalo di “Spicchio”

La pizzeria rosticceria «Spicchio» di Manduria donerà teglie di pizza, pettole e spumante agli operatori sanitari che saranno in servizio all’ospedale Giannuzzi la notte di capodanno. Questa sera, personale incaricato dai titolari del locale che hanno preso accordi con la direzione medica del presidio, porterà i prodotti caldi per la distribuzione a medici, infermieri e personale tecnico impegnato nei reparti Covid.

Il dono alimentare sarà accompagnato da questo messaggio augurale.

«Forse dobbiamo dire grazie a questo 2020 perché ci ha insegnato (almeno per me) che nulla ci è dovuto. Quest’anno che se ne va, ci ha fatto apprezzare voi "Angeli", il vostro cuore, la vostra passione per un lavoro che richiede tanto sacrificio, vostro e delle vostre famiglie. Dietro ogni camice non dobbiamo assolutamente dimenticare che c'è una madre, un padre, un figlio. Con un grosso nodo in gola vi facciamo i nostri più cari auguri, non solo per un anno migliore, ma per tutti gli anni a venire. Spero veramente per ognuno di noi che questo 2020, anche se con sofferenza, ci abbia lasciato un segno positivo.

Questo nostro pensiero potrà anche essere una "goccia nel mare", ma mi piace pensare che il mare in fondo sia fatto di tante gocce. Vi facciamo i nostri più cari auguri. Con questo nostro piccolo gesto è come se fossimo lì insieme a voi a festeggiare questo capodanno. Spero che siamo riusciti a strapparvi un sorriso, o magari qualche lacrima di commozione. Vi ringraziamo per aver accettato questo piccolo dono fatto con immensa stima e con tutto l'affetto per tutti voi, i nostri "Angeli"».

Maria Sgura e Bruno Maggiore della Pizzeria Spicchio