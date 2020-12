Alla ditta “Il Punto Verde” il compito di rendere presentabile la zona archeologica

Il responsabile dell’area Lavori pubblici, Claudio Ferretti, ha provveduto all’affidamento di un incarico esterno per eseguire interventi di pulizia e diserbo meccanico della nuova sede comunale, del Parco archeologico delle mura Messapiche compresi i giardini di pertinenza della chiesetta di San Pietro Mandurino e del Fonte Pliniano.

Per tali lavori è stato chiesto il preventivo alla ditta “Il punto verde” di Giovanni Lorenzo a cui sono stati affidati tali lavori per la somma di 4.000 euro.

Tale somma è stata impegnata prelevandola dal capitolo di bilancio delle royalties per la gestione della discarica dell’annualità 2020.

I lavori dovranno essere eseguiti nei giorni di chiusura degli uffici comunali e in assenza di qualsiasi operatore o fruitore del Parco archeologico, dei giardini del Fonte Pliniano e della chiesetta di San Pietro Mandurino, al fine di evitare qualsiasi potenziale rischio interferente con le attività.