Dalla Regione 300mila euro al Comune di Sava perchè privo di fogna

Il Comune di Sava riceverà dalla Regione Puglia un contributo speciale di 300mila euro a rimborso parziale dei costi sostenuti dai cittadini per lo svuotamento delle fosse private con le imprese di autospurgo. L’aiuto economico è stato approvato dal Consiglio regionale su proposta del consigliere di Fratelli d’Italia, Donato Perrini.

«Si tratta di un ausilio importantissimo – spiega il sindaco Dario Iaia - che utilizzeremo per liberare le famiglie savesi che ne avranno diritto da questa ulteriore spesa che sono costretti a sopportare a causa dell’assenza di un sistema funzionante di depurazione delle acque reflue. Finalmente – aggiunge il primo cittadino - potranno liberarsi da questo esborso inaccettabile che grava come un macigno sulla nostra cittadinanza».

Ricordando la paradossale situazione del suo comune il cui sistema fognante è privo di allaccio ad un depuratore, Iaia confida in una veloce attivazione del nuovo impianto consortile che l’Aqp sta realizzando in zona Urmo-Specchiarica, marine di Manduria.

«Spero vivamente che questa insopportabile situazione termini quanto prima – afferma il sindaco di Sava - considerato che i lavori per la realizzazione del depuratore consortile Sava - Manduria stanno procedendo in maniera spedita e sono in fase di conclusione. La realizzazione di quest’opera fondamentale, che dovrà operare nel rispetto assoluto delle norme e dell’ambiente ovviamente – conclude - risolverà un problema gigantesco per tutta la nostra area e ci farà far un balzo in avanti verso la civiltà».