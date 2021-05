Mansioni superiori, il comune condannato a pagare 57mila euro

Per più di un anno una dipendente del comune di Manduria è stata impiegata in funzioni e ruoli superiori al proprio profilo nel quale è inquadrata nell’organico dell’ente. Una prassi utilizzata da molti enti pubblici, questa, a danno dei diritti del lavoratore che spesso non denuncia per timore di ritorsioni. A ribellarsi a questa insopportabile pratica, è stata una donna che per niente intimorita si è rivolta al Tribunale, sezione lavoro, di Taranto ottenendo giustizia con la condanna del suo datore di lavoro al pagamento del giusto compenso per un valore di 57mila euro. Un successo di cui si è fatto parte il suo avvocato, Cosimo Micera il quale ha raccolto tutta la documentazione necessaria a dimostrare le cosiddette «mansioni superiori» svolte dalla sua assistita dal 17 febbraio 2014 al 30 giugno del 2015.

L’amministrazione comunale Messapica che si è costituita con l’avvocato Giuseppe Misserini, aveva negato la fondatezza della pretesa della lavoratrice tentando preliminarmente l'avvenuta prescrizione. Eccezione anche questa respinta dalla giudice del lavoro, Maria Leone che ha pronunciato la sentenza.

La dipendente, attraverso il suo avvocato, ha potuto documentare, atti alla mano, come nel periodo indicato avesse svolto funzioni proprie di un dirigente, sicuramente diverse da quelle della posizione organizzativa per la quale era stata assunta. Il settore amministrativo di cui si è occupata la donna, infatti, seppur prevista in pianta organica, era privo della figura apicale. Ed è logico pensare che sia stato il sindaco a conferirle tali incarichi attraverso una serie di decreti succedutisi dal 2014 in poi. I decreti sindacali in questione, ha fatto notare l’avvocato Micera, attribuivano alla lavoratrice la sola posizione organizzativa ma le mansioni di fatto espletate dalla stessa erano quelle di un dirigente.

«Non vi è alcun dubbio – scrive la giudice nella sentenza -, che la ricorrente abbia svolto mansioni superiori qualificabili come dirigenziali atteso che dal 17.02.2014 al 30.02.2015 ha svolto mansioni apicali in un’area nella quale era prevista dall’organigramma comunale la presenza del dirigente ma vie era pacificamente la vacanza dello stesso».

Valutato tutto, la giudice Leone ha quindi accolto il ricorso condannando il comune di Manduria a rifondere alla dipendente, per il periodo preso in esame, la differenza tra lo stipendio della sua fascia e quello, non corrisposto, di dirigente. La somma è stata quantificata in 57.342 euro oltre agli accessori come per legge. La regolarizzazione anche della parte previdenziale e contribuita non è stata invece riconosciuta alla lavoratrice in quanto nel procedimento non è stato citato in giudizio l’Inps che avrebbe dovuto farsi carico del dovuto.

La vicenda giudiziaria conclusa positivamente dall’impiegata, potrebbe dare il via ad altre situazioni analoghe che vedono altri dipendenti nelle stesse condizioni di sfruttamento. Magari non riferite necessariamente a questo periodo, ma sicuramente quando la pianta organica, modificata di recente, prevedeva ancora la presenza di figure dirigenziali poi soppresse.

Nazareno Dinoi