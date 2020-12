​“Einaudi attiva...menti”, l'istituto presenta la sua offerta

“Einaudi attiva...menti” è il nome del sito appena realizzato dall’Istituto Luigi Einaudi di Manduria, per promuovere la propria offerta formativa, in tempo di Covid.

Il sito, visitabile all’indirizzo https://tais02600r.wixsite.com/orientamento2020, è rivolto, in particolar modo, agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado e alle loro famiglie, che in questi mesi sono chiamati ad intraprendere la scelta di un percorso di vita nuovo, tanto importante per il futuro: quello della scuola superiore.

L’emergenza sanitaria ha imposto un cambiamento anche in questo. E, dunque, come sostituire i tradizionali “open day”, in cui gli studenti erano liberi di visitare le diverse scuole di II grado del territorio per conoscerne i docenti, gli spazi, le principali discipline dei diversi indirizzi?

L’Einaudi di Manduria ha ben pensato di realizzare un sito nuovo di zecca, attraverso il quale i ragazzi potranno visitare la scuola attraverso un tour virtuale, prendere visione di alcuni tra i laboratori delle attività caratterizzanti, sia dell’indirizzo tecnico, sia del professionale, oltre a divertirsi con i giochi didattici predisposti per saggiare le loro particolari propensioni e attitudini.

Il sito illustra, inoltra, le principali novità dell’offerta formativa Einaudi, il turistico sportivo, che unisce una solida preparazione di base economico-giuridica alla cultura dello sport e del benessere fisico, e l’economico digitale, che affianca alla didattica tradizionale l’uso dell’i-pad in classe, per la fruizione e creazione di contenuti in formato digitale.

Attraverso l’apposito link di prenotazione, reperibile sul sito istituzionale della scuola, i docenti e gli studenti dell’Einaudi stanno anche incontrando in call conference quanti desiderano ricevere chiarimenti, conoscere maggiori dettagli circa i quadri orario, le nuove discipline, le metodologie didattiche e gli sbocchi professionali di ogni indirizzo dell’Istituto, affinché ragazzi scelgano il proprio futuro in modo consapevole e informato.