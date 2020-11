Ristorante manduriano tra i migliori d'Italia secondo Gambero Rosso

C’è anche il ristorante manduriano “Gusto Primitivo” tra i ristoranti premiati da Gambero Rosso, che lo ha inserito nella guida “Ristoranti d’Italia 2021”. In un anno difficile, dove la pandemia ha sconvolto completamente il settore della ristorazione in tutta Italia, la rinomata insegna della ristorazione messapica è riuscita a guadagnarsi un traguardo molto importante.

La giovanissima attività, composta da una squadra altrettanto giovane, potrà così vantare di essere riuscita a rientrare tra i 2650 ristoranti premiati dalla famosa casa editrice specializzata in enogastronomia.

Un’edizione particolare quella appena pubblicata, spiega la rivista: infatti, a differenza degli altri anni, non registrerà nessun voto né valutazione al ristorante, che ha come obiettivo quello di offrire «visibilità a chi ce la sta mettendo tutta per stare a galla». Un "premio" quindi offerto a tutte attività che hanno affrontato meglio di tutte le altre la crisi economica causata dalla pandemia da Covid, compreso il ristorante manduriano.

Nonostante questo, rimane l’assegnazione dei classici simboli (da uno a tre a seconda del grado di eccellenza) che premiano la bontà del prodotto e il servizio riferiti alla categoria corrispondente (la forchetta come simbolo di eccellenza, il gambero specifico per le trattorie, la bottiglia che premia la cantina, il mappamondo che riguarda la cucina internazionale, il boccale per le birre e la cocotte per i bistrot). Il ristorante manduriano ha ricevuto una forchetta, che indica un importante punto in più rispetto alla concorrenza italiana presente all’interno della guida.

