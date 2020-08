​Dario Pinelli Trio alla Festa de La Voce (ed altre sorprese che vi diremo in seguito)

La Voce di Manduria quest’anno ha affidato la seconda parte della sua festa d’agosto (il 22, sagrato chiesa di Sant’Antonio), al Dario Pinelli Trio. Considerato uno dei gruppi più popolari al mondo nel genere Gypsy Funk e Swing Manouche, il Dario Pinelli Trio, con Dario Pinelli alla chitarra e alla voce, Ivano Corvaglia al basso e Marco Iunco alla batteria e pad, chiuderà l’undicesima edizione della festa del giornale che quest’anno ha come tema «La ripartenza a muso duro (dopo il lockdown)».

La prima parte dell’evento comprenderà l’esibizione di altri artisti di cui vi parleremo nei prossimi giorni e non mancheranno i consueti spazi con l’attualità, la cultura, i ricordi e la premiazione delle eccellenze locali.



Chiuderà la serata il Trio di Dario Pinelli, il chitarrista di origini manduriane ma di appartenenza oramai internazionale che ha ripreso la programmazione del Tour dopo il lockdown. Il "The Boston Globe", il "Times", e la gran parte delle televisioni del mondo intero, hanno elogiato la musica del trio. Il gruppo, rientrato a febbraio dal Tour Francese, dopo aver registrato tutte le date sold-out, sarebbe ripartito in Azerbaijan, Russia e Messico, ma la chiusura delle frontiere, a causa del Covid, ha costretto gli artisti alla cancellazione di tutti i concerti in giro per il mondo. Un onore per il nostro giornale offrire a loro il palco di questa undicesima festa.