Manduria tra i "Luoghi del Cuore" del FAI

C’è anche Manduria nel progetto “Luoghi del cuore” promosso dal FAI (Fondo Ambiente Italiano), un contest che si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri chiedendo loro di votare i luoghi italiani che amano e che vorrebbero vedere difesi, valorizzati, recuperati.

Da maggio fino a dicembre sarà possibile votare sul sito www.iluoghidelcuore.it, inserendo il comune o il luogo italiano di interesse storico, artistico e paesaggistico che vorremmo fosse tutelato o anche solo riconosciuto.

Su Manduria sono stati aggiunti sinora 27 luoghi del cuore tra cui: il Calvario, il fiume Chidro, il quartiere ebraico, la pineta di San Pietro in Bevagna, la chiesa di San Pietro Mandurino ed altri. Per tutti quelli mancanti, è possibile aggiungerli manualmente sul sito stesso.

Il luogo che avrà ricevuto almeno 2.000 voti durante questi 6 mesi (scadenza 15 dicembre), potrà partecipare al Bando dei Luoghi del Cuore per la selezione degli interventi di azione che prevedono lo stanziamento di contributi economici erogati solo a enti pubblici e senza scopo di lucro.

I luoghi più votati verranno premiati, a fronte della presentazione di un progetto concreto: 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato, mentre il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video realizzato a cura della Fondazione. Per i vincitori delle due classifiche speciali sono in palio complessivamente 20.000 euro.

FAI e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno a marzo 2021 il bando per la selezione degli interventi in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

Inoltre verrà fornita una targa commemorativa della partecipazione ai “Luoghi del cuore” da apporre presso il bene più votato (minimo 2.000 voti) che sarà anche oggetto di un video promozionale realizzato a cura del FAI.

Francesca Dinoi