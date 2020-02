Quanto sei manduriano? I risultati del sesto turno

Il quiz-rubrica “Manduria e i manduriani” ideato dal nostro giornale sulla pagina Instagram de La Voce di Manduria è giunto alla sesta puntata, con un totale di 1427 visite al profilo nelle 24 ore in cui era possibile rispondere alle domande all’interno delle IG stories, 2263 visualizzazioni delle stories e 903 votazioni con 121 partecipanti totali. Il gioco, basato su domande riguardanti i personaggi e i luoghi simbolo della città alle quali chiunque può partecipare, sta diventando sempre più popolare, complici la voglia di mettersi alla prova da parte dei partecipanti e la voglia di vincere la prova settimanale. Il contest, oltre a divertire gli utenti attraverso una vera e propria prova di cultura e memoria, permette di conoscere la vera storia di Manduria, attraverso le personalità e i luoghi del passato che hanno caratterizzato la città messapica.

Il sesto appuntamento del contest, che aveva come protagonista la chiesa Matrice della Santissima Trinità, è stato vinto da 4 utenti, che hanno risposto correttamente a tutte le nove domande poste. Si tratta di Alessandra Baldari, Fabiana Pastorino, Paola Piperno e Silvio Lacaita, che diventano gli utenti più esperti di storia manduriana del sesto turno di “Manduria e i Manduriani” a pari merito!

Dei restanti 117 concorrenti, 6 hanno sbagliato una sola risposta (5,13% del totale); 54 partecipanti hanno raggiunto la sufficienza con almeno 5 risposte esatte su 9 (pari al 46,15%); 34 non hanno raggiunto la sufficienza (poco più del 29%, da 4 a 2 risposte esatte su 9). Il restante 19,66% degli utenti ha risposto correttamente ad una sola domanda o a nessuna (23 in totale).

Oltre alla classifica parziale tenete d’occhio quella generale, che tiene conto della somma dei voti effettuati durante tutte le manche e che decreterà, a fine contest, il vincitore dell’intero quiz!

Ti sei reso conto di non essere tra i primi 10 della classifica totale? Non hai partecipato ai turni precedenti? Non demordere!

Di seguito, pubblichiamo la top10 del quinto turno e la top10 della classifica totale.

N.B.: Molti degli utenti non ha votato in tutte le stories proposte, abbiamo considerato perciò come errato il voto non dato alle domande (LETTERA N).





POS NOME TURNO 6 TOTALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 baldarialessandra88 V V V V V V V V V 100.00% 2 fabiana_pastorino V V V V V V V V V 100.00% 3 paola_piperno V V V V V V V V V 100.00% 4 silviosoffio V V V V V V V V V 100.00% 5 cosimodimitri39 V V V V V V X V V 88.89% 6 giuse_loco V V V V V V X V V 88.89% 7 lorenzo_pru V V V V V V V V X 88.89% 8 mimmo_distratis V V X V V V V V V 88.89% 9 sasypu V V V X V V V V V 88.89% 10 ste281078 V V V X V V V V V 88.89%





